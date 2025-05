Serena Rossi a Napoli per “Il treno dei bambini”, l’attrice in sala con gli studenti napoletani

1 minuto di lettura

Condividi

L’attrice Serena Rossi interverrà, giovedì 8 maggio (ore 10) al Metropolitan di Napoli, alla proiezione speciale del film “Il treno dei bambini” di Cristina Comencini con cui prende il via il progetto “Al Cinema per Crescere” promosso dall’Assessorato alla Scuola e Politiche Giovanili della Regione Campania e realizzato dalla Film Commission Regione Campania.

La straordinaria storia di solidarietà legata ai “treni della felicità”, restituita a circa 80 anni dai fatti dall’omonimo romanzo di Viola Ardone, torna in sala per un’esclusiva visione dedicata a centinaia di alunni delle scuole secondarie di secondo grado della Campania. Ad accogliere i giovani studenti, insieme a Serena Rossi, anche Lucia Fortini (Assessore alla Scuola e Politiche Giovanili della Regione Campania) e Titta Fiore (Presidente FCRC) per presentare la nascente iniziativa programmata dalla Regione Campania, nell’ambito dell’intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri sulle iniziative a valere sul Fondo per le politiche giovanili.

Un film di grande spessore scelto tra i titoli cinematografici di recente realizzazione per la capacità di offrire ad un pubblico di adolescenti spunti di riflessione e occasione di conoscenza su argomenti ed accadimenti di carattere sociale, storico e artistico. Sono questi i tratti distintivi di questa opera, perfettamente in linea con la mission del progetto “Al Cinema per Crescere”, evento speciale di una programmazione più ampia che, nel prossimo autunno in concomitanza con l’avvio del nuovo anno scolastico, si svilupperà sull’intero territorio regionale.

Al Metropolitan Serena Rossi introdurrà il pubblico di studenti alla visione del film, un’esclusiva Netflix prodotta da Palomar, in cui la regista Cristina Comencini la dirige nel ruolo di Antonietta Speranza, la madre di Amerigo (Christian Cervone) uno dei tanti piccoli protagonisti della storia. Una vicenda realmente accaduta che restituisce sul grande schermo il racconto di un viaggio nelle miserie e nei pregiudizi dell’Italia del dopoguerra, tra gesti di solidarietà e desiderio di rinascita.

Info: www.fcrc.it

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.