“Con la dottoressa Serena Iossa si sceglie un manager dalle qualità apprezzate e dal curriculum fortemente incentrato sul settore. Sarà decisiva per accelerare le nostre iniziative”. Così il Presidente della Fondazione ITS Moda Campania – Mia Carlo Palmieri a margine della riunione della giunta esecutiva della Fondazione riunitasi presso il Comune di Napoli, socio dell’Ente, per avviare e consolidare la riorganizzazione anche alla luce delle ultime novità normative, tra cui la nomina del direttore della Fondazione.

Individuata Serena Iossa, attualmente Direttore operativo e responsabile del Politecnico del Cuoio della Stazione Sperimentale per industria delle Pelli e docente del corso Strategie di innovazione per l’impresa presso il Dipartimento di Architettura dell’Università di Napoli Federico II.

Tra i primi compiti del nuovo direttore sarà quello di implementare l’iter di trasformazione della Fondazione MIA come Academy così come previsto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e dalla Regione Campania.

La Fondazione ITS Mia, le cui attività sono finanziate dalla Regione Campania e dal PNRR, vede oltre alla SSIP, la partecipazione di imprese del settore conciario e tessile-abbigliamento di livello locale e nazionale, di enti locali (tra cui il Comune di Napoli, Solofra e Caserta), dell’azienda speciale della CCIAA di Napoli , SI impresa, degli istituti scolastici (tra cui l’Isabella D’Este, il Da Vinci di Napoli ed il Ronca di Solofra), delle Università (Vanvitelli e Parthenope), di agenzie formative e di ricerca e associazioni di categoria, ha l’obiettivo di creare percorsi formativi gratuiti, altamente professionalizzanti per giovani diplomati.

Corsi in grado di rispondere alla domanda di occupazione proveniente da uno dei settori strategici dell’economia campana.