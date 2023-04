SERENA DE BARI L’artista pugliese in versione manga nel nuovo videoclip …ed un omaggio a Uma Thurman in Kill Bill…

Condividi

Serena De Bari versione manga, prende vita nel videoclip ufficiale di “Novità“, ultimo singolo della nota artista pugliese. Diretto da Marco D’Andragora, disegnato e animato da Stefano Del Roio, il video vede una Serena completamente nuova, coinvolta in una giornata apparentemente spensierata, ma che ben presto verrà tormentata dalle ombre del passato. Fuggire sembra la via più facile, ma lei troverà comunque il coraggio di affrontare le sue paure. Rappresentata con un look che ricorda il personaggio interpretato da Uma Thurman in Kill Bill, a cui vuol rendere omaggio, la cantautrice barese invoca la sua spada riportando il sereno, sperando in un futuro sempre più roseo e con l’invito a non restare fermi dinanzi ad un mondo che continua a muoversi.

Il brano, disponibile nei principali store digitali, è stato scritto in collaborazione con Giuseppe Giocondo, in arte TempoXso.

“In questa canzone esprimo la mia voglia instancabile e irrefrenabile di divertirmi fino allo sfinimento. E’ solo il primo passo di un nuovo percorso frizzante e pieno di novità.”

L’artista è stata protagonista il 7 gennaio anche a Tali e Quali Show, trasmissione condotta da Carlo Conti in onda su Rai1, interpretando “Ciao ciao”, hit de La Rappresentante di lista ed ottenendo un grande riscontro mediatico, ricevendo su instagram anche i complimenti di Eros Ramazzotti”.

Link video: https://youtu.be/1JRczeWFKKw

Biografia

Serena De Bari, 22 anni, di Molfetta, si fa conoscere al grande pubblico quando entra nella scuola di AMICI di Maria de Filippi (edizione Amici 2016), conquistando il banco durante una Sfida, scelta dal giudice Alessandro Massara presidente della Universal music. Amici le dà modo di far conoscere le sue canzoni e di mettere in mostra le sue innate capacità artistiche. Serena ama cantare dal vivo e durante i suoi live riesce sempre a conquistare il pubblico, grazie alla sua padronanza scenica e alla sua grande capacità interpretativa. A questo proposito afferma: “io vivo la musica perché se non la vivessi non trasmetterei emozioni”. A novembre 2018 esce “Serena De Bari”, il suo album d’esordio dal quale viene estratto il singolo “Urlo sul Mondo”, il brano con cui ha vinto la sfida ad Amici. Serena presenta il suo singolo apripista dell’album a Gulp Music, il programma in onda su Rai Gulp. Estate 2018: Serena riceve grandi consensi dl pubblico e dai media per aver aperto il concerto di Roberto Vecchioni, che l’ha promossa a pieni voti per il suo grande talento. A fine 2019 la cantautrice pugliese è uscita con il singolo “Frutta”, in duetto con gli Sugarfree e grazie alle tantissime radio che hanno suonato il brano, è entrata nella top 40 classifica radio di Earone. A Luglio 2020 entra nella Classifica top ten di Radio Airplay Indipendenti con il suo nuovo singolo “Check”. Ad Aprile 2021 esce il brano “Love affair”, il singolo in cui Serena si propone in una maniera nuova e originale con un mood e una linea musicale che sicuramente lascerà il segno, forte di un rinnovamento profondo che la porta ad esplorare sonorità e colori nuovi per la sua voce grazie anche alla sua nuova collaborazione con TempoXso.

Con “Love affair” catalizza l’attenzione dei media nazionali, tra i quali Studio Aperto, su Italia 1, TG3, TgCom, Sky Tg24, Leggo, La Gazzetta del Mezzogiorno, La Sicilia e tanti altri. Grazie alle tante radio che hanno suonato il brano conquista il podio nella top ten di Radio Airplay. Estate 2021: esce il nuovo singolo “Pina colada”, con il quale riconferma l’attenzione dei media e la classifica sempre in top ten su radio Airplay. A Dicembre 2021 duetta con la mitica Fiordaliso, in “Indimenticabile”, un brano swing jazz esplosivo, Marina dice di lei, “Serena è giovanissima ma così brava e piena di talento, ho ascoltato la sua versione e mi ha trasmesso energia pura, mi sono riconosciuta in quella grinta che anche io avevo alla sua età (ma anche adesso)”.

Estate 2022: Serena scrive ancora insieme a TempoXso e Fiordaliso il nuovo singolo proprio di

Quest’ultima, dal titolo “Fragole e champagne”. Di recente ha scritto “Maladonna” per Viola Valentino ed ha registrato i suoi nuovi brani, con i quali sogna di poter calcare il palco di Sanremo.

https://www.instagram.com/serenadebariofficial/

https://www.facebook.com/SerenadeBariOfficial

https://www.youtube.com/channel/UCKC-09RTnVJKlfZgweH23qQ