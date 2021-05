Serata in ricordo del Maestro Paolo Isotta

Condividi

A tre mesi dalla scomparsa del grande musicologo napoletano, il Maestro Paolo Isotta, il Teatro Sannazaro di Napoli, sito in via Chiaia n.157, ha organizzato per venerdì 14 Maggio ore 18:30, una serata ricordo in suo onore, con le Associazioni Culturali SUDD e POLO SUD.

Dopo l’introduzione del Direttore artistico del Sannazaro Lara Sansone, interverranno Amedeo Laboccetta, Antonio Bassolino e Pietrangelo Buttafuoco.

Seguirà un concerto del pianista Maestro Francesco Nicolosi.

L’ingresso in teatro sarà consentito esclusivamente a coloro che hanno confermato i posti in totale ossequio della normativa anti Covid-19.

