L’ Associazione Angeli della Musica, In collaborazione con la Medical Care e con il PATROCINIO dell’ Associazione Nobili della Corona in data 9 Giugno 2021 ha organizzato la Serata di Gala “ La Musica unisce e guarisce” presso la bellissima Villa Domi a Napoli. La serata è voluta essere una celebrazione delle emozioni, caratterizzata da intrattenimento musicale, arte e poesia ma in primis una premiazione a medici e personale sanitario per aver lavorato brillantemente e senza sosta durante l’emergenza Covid19. La splendida location ha accolto interpreti della televisione e delle Riviste trasportando il pubblico in una serata esclusiva. Cè stata l’ esibizione del tenore pop Giuseppe Gambi con melodie del bel canto e una canzone scritta nel periodo della pandemia dedicata al personale medico. È stata inoltre presentata la rivista “Angeli della Musica”, il nuovo periodico d’informazione sia on line che cartaceo. La Serata è stata presentata da Barbara Castellani ed ha visto sfilare numerose modelle con abiti spettacolari di importantissimi stiliste napoletane ed ha visto anche l’esibizione dell’ “ambasciatore del sorriso” Angelo Iannelli. Il Presidente dell’Associazione Nobili della Corona, il Cav. Vittorio Adelfi, ha consegnato delle Benemerenze ai medici partenopei che si sono distinti durante la pandemia ed all’attrice Elena Russo. Diverse le personalità del mondo della moda, musica, imprenditoriale e delle istituzioni che hanno partecipato all’evento tra cui la modella Natascia Ummaro, Aldo Longo patron di gold-odeon TV e il Ten. Col. Ing. Massimiliano Canestro, Ufficiale Coordinatore Superiore del Corpo Internazionale di Pubblica Assistenza Humanitas, associazione attivissima durante la pandemia con le speciali ambulanze attrezzate per il trasporto dei malati di covid-19 ed impegnata adesso nelle vaccinazioni, Presieduta da Don Roberto Schiavone di Favignana.

L’Elenco dei Premiati durante la serata: Dott. Salvatore Farina – medicina d’urgenza pronto soccorso Pineta Grande, Prof. Oncologo emerito Paolo Antonio Ascierto -Fondazione G. Pascale di Napoli, Prof. Giulio Tarro – Virologo Ospedale D. Cotugno di Napoli, Direttore Sanitario Maurizio Damora – Ospedale San Paolo Asl di Napoli, Dott.ssa medico chirurgo Maria Rosaria Rondinella Direttore emerito 118, Dott. Silvio Smeraglia – Chirurgo, Dott. Fabrizio Antinolfi – Chirurgo, Elena Russo – Attrice, Dott. Giuseppe Noschese, Dott. Antonio Martino – Primario emerito chirurgia – Cardarelli.

Nella foto dall’alto verso sinistra, Massimiliano Canestro, Elena Russo, Aldo Longo, Vittorio Adelfi, Giuseppe Gambi, Angelo Iannelli, in basso a sx Natascia Ummaro e varie Modelle.

