Separazione delle carriere, Patriarca (FI): «Approvazione successo del partito e di Silvio Berlusconi»

La deputata azzurra: «Idea per una magistratura davvero terza e imparziale»

ROMA – «Finalmente, con l’approvazione della riforma sulla separazione delle carriere, vediamo realizzarsi un obiettivo che il nostro partito e, soprattutto, il nostro presidente, Silvio Berlusconi, hanno sempre ritenuto fondamentale per garantire una giustizia più giusta ed equilibrata. Questa riforma rappresenta un passo essenziale per rafforzare le garanzie dei cittadini e assicurare un sistema giudiziario più trasparente ed efficiente».

A dirlo è Annarita Patriarca, componente dell’ufficio di presidenza della Camera dei deputati e membro della commissione Giustizia della Camera.

«L’idea di separare nettamente le funzioni giudicanti da quelle requirenti non è mai stata di carattere punitivo, ma a favore di una magistratura davvero terza e imparziale. Credo fermamente che un processo equo debba poggiare su basi solide, dove accusa e difesa possano operare su un piano di parità e senza influenze indebite. Con questa riforma, finalmente, creiamo le condizioni per un sistema giudiziario in cui i cittadini possano avere maggiore fiducia».

