“Senza murì”, il nuovo brano di Rosa Chiodo: il racconto di un amore autentico

Uscirà l’8 ottobre “Senza murì”, il nuovo singolo di Rosa Chiodo che racconta l’amore nella sua forma più semplice e pura mettendo al centro i sentimenti di un legame che sopravvive al tempo, alla distanza e persino all’assenza.

Con “Senza murì”, Rosa Chiodo – in collaborazione con Francesco Franzese – firmano un brano che colpisce dritto al cuore. Il ritornello – “me manche ogni tanto / e ogni tanto te penzo” – restituisce la forza di un pensiero che ritorna in maniera dolce, come un ricordo che non si spegne mai.

“Il testo – racconta Rosa Chiodo – è nato di getto e non ho esitato ad affidare la melodia all’amico Francesco Franzese, che a mio parere ne ha fatto un capolavoro. Per l’arrangiamento, ho sentito l’esigenza di una doppia versione: una intensa ed essenziale di solo piano e voce ed una orchestrata”.

Per gli arrangiamenti, la versione piano e voce è stata realizzata con il prezioso contributo di Mario Nappi; quella orchestrata crea un’atmosfera musicale che accompagna il testo con delicatezza curata dallo stile inconfondibile di Paolo Sessa, affiancato da Franco Ponzo (chitarra), Roberto De Rosa (basso), Giancarlo Ippolito (batteria) e lo stesso Sessa alle tastiere, con il supporto tecnico di Graziano Donadona. Il singolo è stato registrato e missato presso Artistika Recording.

Con “Senza murì”, Rosa Chiodo conferma la sua cifra stilistica: unire la tradizione musicale napoletana a sonorità contemporanee, mettendo sempre al centro la parola, la voce e l’emozione. Il brano sarà disponibile su tutti i digital store (Spotify, Amazon Music, Apple Music, YT Music) e su YouTube dall’8 ottobre alle ore 10.

Rosa Chiodo – Senza murì

Testo&musica: R.Chiodo/F.Franzese

Produzione artistica: Rosa Chiodo

Programmazione&arrangiamento: Paolo Sessa

Basso: Roberto De Rosa

Batteria: Giancarlo Ippolito

Tastiere: Paolo Sessa

Chitarre: Franco Ponzo

Registrazione&missaggio: Artistika recording

Ph. Domenico Parolisi

