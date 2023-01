Sentenza Leone, Zinzi (Lega): “Sicurezza tema centrale, mai più episodi simili”

Condividi

“La sentenza sull’omicidio di Gennaro Leone mette un primo punto a una vicenda che ha turbato profondamente la nostra comunità. Resterà per sempre una delle pagine più brutte per Caserta e il pensiero, oggi come allora, va alla famiglia del giovane pugile. La nostra priorità resta la sicurezza e il controllo del territorio, la speranza è che un episodio del genere non si ripeta mai più”. Così il deputato della Lega e capo dell’opposizione di centrodestra in Consiglio comunale a Caserta, Gianpiero Zinzi.