SenseRobot vince la sfida contro la Campionessa del Mondo di Scacchi

La partnership con l’ECU riflette un cambiamento più ampio nelle modalità di formazione scacchistica, segnando il passaggio da metodi tradizionali e passivi a un approccio più dinamico, personalizzato e basato sui dati. In occasione dell’evento, SenseRobot ha donato i propri robot alla Federazione Scacchistica Italiana, alla Federazione Scacchistica Slovena e alla Federazione Scacchistica Turca, con l’obiettivo di promuovere congiuntamente scambi e collaborazioni nel settore degli scacchi.

Apex Duel: Uomo contro Intelligenza Artificiale

Per celebrare la firma dell’accordo, SenseRobot ha partecipato all’Apex Duel, un incontro ad alto profilo svoltosi il 12 aprile in occasione del Campionato Europeo Femminile di Scacchi 2025 a Rodi, in Grecia. Il duello ha visto protagonista il robot scacchistico con intelligenza artificiale contrapposto alla Grande Maestro Antoaneta Stefanova, ex Campionessa del Mondo di Scacchi Femminile.

L’incontro, articolato in due partite da 15 minuti ciascuna, ha offerto una dimostrazione avvincente delle capacità sempre più sofisticate dell’intelligenza artificiale nel gioco strategico. SenseRobot ha messo in evidenza una notevole comprensione posizionale e profondità tattica, affrontando Stefanova in una sfida equilibrata che ha catturato l’attenzione del pubblico.

Nella prima partita, con il bianco e impostato al massimo livello di gioco (rating 3200), SenseRobot ha superato Antoaneta Stefanova grazie a una condotta impeccabile. Nella seconda partita, con il nero e con un livello di gioco ridotto a un rating di 2200, Stefanova ha raggiunto una posizione nettamente favorevole. Tuttavia, dopo aver rifiutato una patta per tripla ripetizione, la Grande Maestro è andata in zeitnot (crisi di tempo), permettendo a SenseRobot di conquistare anche la seconda partita.

Guidare gli scacchi nell’era dell’Intelligenza Artificiale

Come parte integrante dell’accordo di partnership, ogni federazione membro dell’European Chess Union (ECU) riceverà un’unità SenseRobot – un robot scacchistico dotato di intelligenza artificiale, progettato per supportare attività di formazione, didattica e analisi. La tecnologia integra funzionalità di apprendimento adattivo, con oltre 1.200 esercizi strutturati, un sistema di abbinamento basato sul punteggio ELO e una vasta gamma di scenari di finale, risultando adatta a utenti di ogni livello: dai principianti ai giocatori avanzati, fino agli allenatori professionisti.

SenseRobot è in grado di simulare diversi livelli di forza di gioco, su un ampio spettro ELO (da 200 a 2900), offrendo esperienze di allenamento personalizzate e feedback in tempo reale. Inoltre, la compatibilità con piattaforme internazionali come Lichess.org consente agli utenti di disputare partite online a livello globale direttamente da casa, ampliando l’accesso al gioco competitivo e favorendo un apprendimento continuo anche al di fuori dei contesti tradizionali.

L’11 aprile, SenseRobot ha ufficialmente debuttato sulla piattaforma di crowdfunding Indiegogo, presentando il suo Smart Chess Coach & Companion basato su intelligenza artificiale a un pubblico internazionale sempre più ampio.

Chi è SenseRobot

SenseRobot è un marchio di riferimento nel settore della robotica intelligente per la casa, pioniere nella categoria dei robot scacchistici domestici basati su intelligenza artificiale. Prima azienda al mondo a produrre in serie bracci robotici intelligenti per uso domestico, SenseRobot si impegna a portare le più avanzate tecnologie AI in ogni abitazione. Guidata da una filosofia progettuale fondata su innovazione, protezione della vista, stimolazione cognitiva e compagnia, SenseRobot si propone di favorire la salute, l’apprendimento e lo sviluppo integrale degli utenti, offrendo esperienze educative e relazionali coinvolgenti e all’avanguardia.