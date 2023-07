Sensazione di “gambe pesanti” in estate. Le 4 migliori soluzioni per prevenire i blocchi della circolazione sanguigna

Come eliminare la sensazione di piedi pesanti giorno dopo giorno?

Le gambe pesanti in estate si verificano anche perché il corpo elimina ancora più acqua a causa del caldo. Il sangue diventa più denso e la circolazione nei piedi rallenta.

Idratazione corretta

Per prevenire la pesantezza dei piedi è quindi consigliabile seguire una corretta routine di idratazione. Bevendo regolarmente liquidi, il sangue non si addensa e può circolare senza ostruzioni.

Massaggio rilassante

Inoltre, per far scorrere liberamente il sangue, è meglio tenere i piedi leggermente sollevati. La gamma delle migliori poltrone massaggianti rilassanti giapponesi offre dispositivi dotati di poggiapiedi. Questi possono essere regolati per sostenere le gambe allo stesso livello di equilibrio del resto del corpo o a un livello leggermente rialzato.

Attività fisica moderata

L’attività fisica quotidiana allena le vene e previene l’affaticamento. Se non siete amanti dello sport, è sufficiente fare passeggiate, corse leggere, andare in bicicletta o sottoporsi a un massaggio. Il massaggio con cuscini d’aria rilassa la zona attraverso ripetuti movimenti di compressione e rilascio graduale della pressione. L’azione dei cuscini d’aria rilassa la zona dai polpacci alle caviglie. È disponibile anche un programma di massaggio profondo dei tessuti che massaggia i muscoli fino a una profondità di 12,5 cm. I rulli massaggianti hanno diversi livelli di intensità, più morbidi o più solidi. Il loro ruolo è quello di allungare e rilassare la pianta del piede dal centro verso l’esterno. In questo modo si stimolano i punti riflessi della pianta del piede, un processo che favorisce la circolazione sanguigna e accelera la disintossicazione.

Un sonno di qualità

Il sonno è essenziale per il recupero e il ringiovanimento, quindi dategli la priorità e cercate di dormire 7-8 ore ogni notte. A causa della stanchezza accumulata durante il giorno e della sensazione di gambe pesanti, il riposo può diventare un lusso e la privazione del sonno aggrava l’esaurimento. In pratica ci si ritrova a far parte di un circolo vizioso. Quindi, dopo ogni giornata attiva, inserite nel vostro programma 15-30 minuti di massaggio, soprattutto prima di andare a letto. Potete utilizzare il programma Night Healing, che si basa su delicati movimenti di massaggio e stretching. Le poltrone da massaggio giapponesi sono dotate di riscaldatori incorporati e sono posizionate in zone strategiche, cioè dove la stanchezza di solito si trasforma in dolore.

Come prova, gli scaldapiedi stimolano la circolazione sanguigna, eliminano lo stress muscolare e sono utili anche per chi ha i piedi freddi. Per saperne di più sulla tecnologia delle poltrone da massaggio con intelligenza artificiale, visitate il sito Medicarelax.it.

Anche se questo disagio viene spesso scambiato per la stanchezza di giornate impegnative, è consigliabile applicare alcuni metodi erboristici per eliminare la tensione alle gambe. Inoltre, se i sintomi persistono nonostante i trattamenti naturali, è consigliabile consultare uno specialista. È possibile che la sensazione di pesantezza ai piedi sia la conseguenza di problemi medici che richiedono un trattamento adeguato.