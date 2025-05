Senkron Digital presenta il servizio CyberPact al GISEC Global 2025

5 minuto di lettura

Dubai – Senkron Digital ha partecipato al GISEC Global 2025, tenutosi dal 6 all’8 maggio a Dubai. Questo evento di primo piano, incentrato esclusivamente sulla sicurezza digitale e sulle tecnologie informatiche, ha fornito all’azienda una piattaforma per presentare a un pubblico globale il suo servizio CyberPact Security®, sviluppato specificamente per i sistemi di tecnologia operativa (OT).

Con operazioni attive sul campo in Europa, Medio Oriente, Nord Africa e America Latina, Senkron Digital ha sfruttato la sua presenza al GISEC per rafforzare la sua ambizione di espansione nel mercato mediorientale. L’azienda intende aumentare la visibilità di CyberPact in questa regione strategica e posizionarsi come partner di fiducia per la sicurezza informatica degli operatori di infrastrutture critiche.

CyberPact: Cybersecurity OT proattiva per le operazioni critiche

Sotto l’ombrello di CyberPact Security®, Senkron Digital offre servizi avanzati di cybersecurity su misura per gli ambienti OT.:

CyberPact OT SOC®: Un centro operativo di sicurezza attivo 24 ore su 7, che offre il monitoraggio delle minacce in tempo reale e la risposta agli incidenti.

CyberPact Audit®: Valutazioni approfondite per identificare le vulnerabilità e garantire la conformità normativa delle infrastrutture critiche.

Questi servizi sono progettati specificamente per supportare le esigenze uniche delle infrastrutture critiche. CyberPact consente alle organizzazioni di operare in modo sicuro e senza interruzioni grazie a capacità di rilevamento in tempo reale e di risposta rapida, garantendo la continuità operativa e l’allineamento alle normative.

Senkron Digital: Un partner affidabile nella trasformazione digitale

Con sede ad Amsterdam e Istanbul, Senkron Digital sviluppa soluzioni di ottimizzazione AI e di cybersecurity OT per guidare la trasformazione digitale nei settori industriali. Con oltre 6.000 MW di infrastrutture energetiche e più di 20.000 asset in gestione, l’azienda si distingue come partner affidabile nel percorso di digitalizzazione dei settori dell’energia e delle infrastrutture.

A partire dal 2024, l’azienda ha cambiato marchio da “Senkron Energy Digital Services” a “Senkron Digital”, più snello e di risonanza globale. Con soluzioni di punta come OnePact e CyberPact, l’azienda continua a essere all’avanguardia nel plasmare il futuro dell’infrastruttura digitale.

Ali İnal, amministratore delegato di Senkron Digital, ha commentato:

“GISEC Global non è solo un’opportunità per esplorare un nuovo mercato, ma anche una pietra miliare strategica per posizionare la nostra esperienza di cybersecurity a livello globale. Proteggere le infrastrutture critiche non è più facoltativo, è essenziale”.

Remi Ramcharan, vicepresidente delle vendite, dello sviluppo commerciale e del marketing, ha aggiunto:

“I nostri servizi vanno oltre la prevenzione delle minacce: costruiamo una resilienza a lungo termine insieme ai nostri partner. Nel mondo della tecnologia operativa, la sicurezza richiede chiarezza, precisione e intelligenza”.

GISEC Global 2025 segna un punto di svolta strategico per Senkron Digital, mostrando come la visione della cybersecurity dell’azienda risuoni in Medio Oriente e oltre.

Informazioni su Senkron Digital

Senkron Digital fornisce soluzioni di ottimizzazione AI e di cybersecurity OT per aiutare i produttori di energia rinnovabile e le industrie critiche a operare in modo più intelligente, sicuro e resiliente.

Soluzioni:

OnePact: Monitoraggio degli asset in tempo reale, manutenzione predittiva e simulazione degli investimenti per massimizzare le prestazioni delle rinnovabili.

CyberPact: Servizi continui di cybersecurity OT per il monitoraggio, la verifica e la protezione delle infrastrutture critiche.

Con oltre 6.000 MW e più di 20.000 asset in gestione in quattro continenti, Senkron combina una profonda esperienza nel settore con una tecnologia avanzata per costruire l’infrastruttura digitale di domani. La sede centrale è ad Amsterdam, con team di consegna globali.

Per maggiori informazioni: www.senkrondigital.com

Contatto:

Melda Mahur Özdemir

[email protected]

