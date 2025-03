Semeraro (Rilegno): “Impatto economico e ambientale rigenerazione pallet”

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – "Noi lo scorso anno abbiamo oltrepassato le 900.000 tonnellate che equivalgono circa a 70 milioni di pallet rigenerati e rimessi sul mercato, quindi è un'economia molto importante, ci sono migliaia di posti di lavoro che vengono occupati da aziende sia piccole che grandi e che quindi aiutano nella sostenibilità ambientale tutto il comparto degli imballaggi in legno in Italia". A dirlo Nicola Semeraro, presidente di Rilegno, intervenuto oggi a Reggio Emilia agli Stati generali delle aziende attive nella riparazione, riutilizzo e gestione dei pallet, appuntamento promosso da Conlegno con la partecipazione di Rilegno per fare il punto sulle evoluzioni normative, le innovazioni tecniche e le opportunità di sviluppo del settore. “Non dobbiamo dimenticarci che l'Italia è uno dei paesi in Europa, penso anche a livello mondiale, che ha fatto un lavoro straordinario negli ultimi 25 anni, quindi ha creato una vera e propria industria che è quella della creazione del pannello che poi va ad alimentare l'industria del mobile, quindi diciamo che è un sistema che recepisce benissimo la quantità di legno che comunque è molto alta, che in Italia si raccoglie e si recupera”, ha detto. —[email protected] (Web Info)

