Selfie mortale a Bali, turista italiano precipita dalla scogliera e muore

(Adnkronos) – Un turista italiano precipita da una scogliera mentre si scatta un selfie e muore a Bali. La tragedia è raccontata dal Jakarta Globe, che riferisce del decesso del 49enne. L'uomo si trovava ieri con la compagna alle cascate di Vila Gajah Mas. "Si sospetta che la vittiam sia morta dopo essere caduta da un'altezza di circa 25 metri", ha detto I Gusti Made Berata, responsabile delle pubbliche relazioni della polizia locale. Attorno alle 10.45 di ieri, l'uomo e la compagna hanno lasciato l'hotel per raggiungere la meta a piedi. Il turista e la compagna attorno alle 11.20 avrebbero cercato di scattarsi un selfie appoggiandosi ad una staccionata che ha ceduto. La donna, lievemente ferita, è riuscita a risalire per chiedere aiuto. Il turista è stato portato in un ospedale di Tabanan, dove i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso: la famiglia non avrebbe chiesto l'autopsia. —internazionale/[email protected] (Web Info)

