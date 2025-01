Sei Nazioni, oggi il via: calendario, regolamento e dove vedere il torneo

1 minuto di lettura

Inizia oggi, venerdì 31 gennaio, l'edizione numero 131 del Sei Nazioni. Lo storico torneo di rugby si aprirà con il match inaugurale allo Stade de France, tra i padroni di casa della Francia e il Galles, e poi proseguirà con il calendario delle giornate successive. Le squadre partecipanti alla rassegna sono come sempre Inghilterra, Scozia, Galles, Irlanda, Francia e Italia. Ad aprire il torneo sarà la sfida inaugurale Francia-Galles (in programma oggi venerdì 31 gennaio, alle 21.15). Poi, la prima giornata proseguirà con Scozia-Italia (1 febbraio, ore 15.15) e Irlanda-Inghilterra (1 febbraio, ore 17.45). Ecco, di seguito, il calendario completo del torneo.

2ª giornata: Italia-Galles (8 febbraio, ore 15.15), Inghilterra-Francia (8 febbraio, ore 17.45), Scozia-Irlanda (9 febbraio, ore 16)

3ª giornata: Galles-Irlanda (22 febbraio, ore 15.15), Inghilterra-Scozia (22 febbraio, ore 17.45), Italia-Francia (23 febbraio, ore 16)



4ª giornata: Irlanda-Francia (8 marzo, ore 15.15), Scozia-Galles (8 marzo, ore 17.45), Inghilterra-Italia (9 marzo ore 16)



5ª giornata: Italia-Irlanda (15 marzo, ore 15.15), Galles-Inghilterra (15 marzo, ore 17.45), Francia-Scozia (15 marzo, ore 21) Ma come funziona il Sei Nazioni? Questo torneo è articolato in un girone all’italiana, con gare di sola andata a campi alternati ogni anno. Tradotto: ogni nazionale gioca in casa contro la squadra affrontata in trasferta l'anno prima. Per la classifica, vengono assegnati 4 punti per la vittoria, 2 per il pareggio, 0 punti in caso di sconfitta e 1 punto bonus per la squadra sconfitta con 7 o meno punti di scarto e 1 punto bonus per la squadre con almeno 4 mete segnate in una partita. Inoltre, è come al solito previsto un bonus di 3 punti per la squadra in grado di vincere tutti gli incontri di un'edizione, per garantire la vittoria matematica del torneo. A comandare l'albo d'oro del Sei Nazioni ci sono Galles e Inghilterra, che hanno vinto il torneo per 39 volte. Poi ci sono Francia (26 vittorie), Irlanda (24 trionfi) e Scozia (22). Nel 2025, il Sei Nazioni torna in chiaro e gratis, in tv e in streaming, per trasmettere in diretta le partite dell’Italia. Il canale preposto è Rai 2, così come la piattaforma online è RaiPlay. I match del torneo saranno visibili su Sky Sport e in streaming su Sky Go e NOW. —[email protected] (Web Info)

