(Adnkronos) – Seconda partita e seconda sconfitta per l'Italia nel Sei Nazioni 2024. Dopo il ko dell'Olimpico con l'Inghilterra gli azzurri cedono con il severo punteggio di 36-0 contro l'Irlanda, in un match disputato all'Aviva Stadium di Dublino. Troppo forti i 'verdi' che realizzano 6 mete e conquistano il secondo successo dopo quello di una settimana fa in trasferta con la Francia. —[email protected] (Web Info)