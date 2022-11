“Sei con me”, fuori il nuovo singolo della cantautrice Alis Ray

Condividi

Da giovedì 03 novembre sarà disponibile in radio e in digitale “Sei con me”, il nuovo singolo di Alis Ray.

“Sei con me” parla del percorso di conoscenza di sé che la cantautrice ha intrapreso qualche anno fa. Le strofe raccontano la condizione che l’uomo vive inconsapevolmente, come ogni sollecitazione esterna ci muove e ci influenza senza possibilità di scelta.

Nell’inciso invece presenta un’altra possibilità di vita, che inizia quando impariamo a contattare quella parte migliore di noi che ci permette di scegliere andando oltre paure e limiti.

Il brano è accompagnato dal videoclip ufficiale, visibile su YouTube dal 9 ottobre https://youtu.be/yHjcZmW_Nwo

Biografia

Alis Ray, all’anagrafe Annalisa Stecconi, è una cantautrice italiana, che scopre di avere un sogno e decide di perseguirlo per lasciare un segno del suo passaggio attraverso di esso.

Le sue canzoni parlano delle scoperte che ha fatto e che continua a fare nell’indagine interiore di autoconsapevolezza, un percorso intrapreso nel tentativo di dare risposte profonde alle domande sul senso della vita.

Tutto il suo progetto parla di questo, anche l’abbigliamento che

indossa ed ha realizzato ne è parte.

Alis è certa che condividere questi contenuti possa creare un vantaggio per gli ascoltatori e vorrebbe che la sua musica diventasse l’attivatore positivo della resilienza di cui ogni uomo necessita per affrontare i momenti di difficoltà che la vita ci pone di fronte e per raggiungere ciò che intimamente ognuno di noi desidera.

Il 25 aprile 2022 pubblica il primo singolo intitolato “Vivere il Cuore”, disponibile su tutte le piattaforme digitali e dal 03 novembre ’22 arriva in radio il nuovo brano “Sei con Me”, accompagnato dal video ufficiale già visibile su YouTube dal 9 ottobre.

