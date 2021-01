Secondo Open Day “virtuale” per le Scuole del Villaggio dei Ragazzi: l’invito del Commissario De Luca

Condividi

“Invito i ragazzi che termineranno il percorso di istruzione secondaria inferiore e le loro famiglie, che in questi giorni si troveranno a prendere una decisione importante per il futuro, a partecipare numerosi al II° Open day del Villaggio dei Ragazzi“. Con questa dichiarazione, Felicio De Luca, Commissario straordinario dell’Opera maddalonese, accompagna l’avvio del secondo Open day “virtuale”, che si terrà Sabato 16 Gennaio, dalle ore 15:00 alle ore 19:00, e Domenica 17, dalle ore 9:00 alle ore 13:00. “Sarà l’occasione per poter accedere a tutte le informazioni su una formazione innovativa e di qualità in grado di indirizzare verso variegati percorsi di studio e di vita perché capace di sviluppare competenze professionali di livello elevato fortemente ricercate dal mercato del lavoro”, ha aggiunto il Commissario De Luca.

È di questi mesi, infatti, uno studio di settore della Fondazione Agnelli che ha sottolineato come l’indice di occupazione dei diplomati degli Istituti Tecnici e Professionali abbia continuato a crescere nel periodo pre-Covid, confermando il trend del 2019. Gli Istituti Tecnici (Industriale e Aeronautico), l’Istituto Alberghiero e il Liceo Linguistico della Fondazione sono stati riconosciuti quest’anno tra le migliori scuole di settore nella classifica Eduscopio, l’atlante online delle migliori (e peggiori) scuole italiane pensato dalla Fondazione Agnelli per aiutare le famiglie nel delicato passaggio dalla terza media alle scuole superiori. L’evento si terrà su apposita piattaforma Google Meet e vi si potrà accedere su prenotazione, collegandosi alla pagina web: villaggiodeiragazzi.it/open-day. Sono quattro gli Istituti superiori di secondo grado che caratterizzano l’offerta formativa del Villaggio: l’Istituto Tecnico (elettronica ed informatica), l’Istituto Tecnico Trasporti e Logistica (Conduzione del mezzo aereo), il Liceo Linguistico (Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Arabo e Russo), l’Istituto Professionale Alberghiero (Cucina, Sala, Vendita e Accoglienza turistica). Punto di forza è l’alto profilo professionale del corpo docente, che negli ultimi anni ha consentito la realizzazione di progetti ambiziosi e dal respiro internazionale, finalizzati anche alla concreta valorizzazione culturale e all’intervento nella realtà territoriale locale. Le domande di iscrizione alle scuole potranno essere presentate, per l’anno scolastico 2021/2022, dal 4 al 25 Gennaio. Le segreterie degli Istituti della Fondazione saranno disponibili, per l’occasione, a fornire tutto il supporto tecnico necessario alle famiglie per la presentazione delle domande.

