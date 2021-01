Secondigliano: scippa una donna per comprare le sigarette

Condividi

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Secondigliano, durante il servizio di controllo del territorio, hanno ricevuto dalla Centrale Operativa la segnalazione di uno scippo avvenuto in via Emilio Scaglione dove un uomo a bordo di uno scooter aveva sottratto la borsa ad una donna.

I poliziotti, poco dopo, hanno intercettato il malvivente in via Regina Margherita, l’hanno fermato a bordo del motociclo, risultato rubato, ed hanno rinvenuto la borsa della vittima; inoltre, hanno accertato che l’uomo, sottoposto agli arresti domiciliari per furto e ricettazione, aveva appena utilizzato la carta di credito della vittima per acquistare 2 stecche di sigarette.

Un 29enne napoletano è stato arrestato per evasione, furto aggravato e indebito utilizzo di carte di credito.

Secondigliano: spacciatore arrestato

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Secondigliano, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Trentino hanno notato un uomo a bordo di un veicolo che, alla loro vista, ha interrotto la marcia fermandosi al margine della strada.

I poliziotti l’hanno controllato ed hanno rinvenuto nell’auto 37 bustine contenenti marijuana e 75 euro; inoltre, presso l’abitazione dell’uomo, i poliziotti hanno sequestrato altri 560 involucri della stessa sostanza e una busta contenente marijuana sfusa del peso complessivo di circa 626 grammi, 4 bilancini di precisione, diverso materiale per il confezionamento della droga e numerose apparecchiature per la coltivazione.

G.B., 25enne napoletano, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

