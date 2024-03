0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Indagine federale per traffico sessuale, violenza sessuale e sollecitazione e distribuzione di narcotici e armi da fuoco illegali per il rapper e produttore discografico Sean 'P Diddy' Combs, noto in passato anche con lo pseudonimo di Puff Daddy. A quanto riferisce una fonte a Nbc News, in relazione all'inchiesta sono già stati ascoltati tre donne e un uomo e altre tre persone sono in attesa di essere sentite dagli investigatori. Gli agenti federali dell'Homeland Security Investigations oggi hanno anche perquisito proprietà di Los Angeles e Miami appartenenti a Combs. Nei mesi scorsi il rapper era stato accusato di abusi dalla sua ex compagna, Casandra Ventura. Da allora, altre tre donne hanno intentato causa nel distretto meridionale di New York sostenendo di essere state aggredite sessualmente da Combs. Due delle donne hanno affermato che erano adolescenti al momento delle aggressioni. —internazionale/[email protected] (Web Info)

