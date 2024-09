Se Jon Bon Jovi cantasse ‘Il coccodrillo come fa’: la hit inaspettata a X Factor – Video

0 minuto di lettura

(Adnkronos) –

X Factor 2024 comincia già con un'esibizione simpaticissima e memorabile. A regalarla è Michele Vinci, che si presenta sul palco con una t-shirt nera e una inequivocabile scritta 'No autotune', risultando in un attimo simpatico a pubblico e giudici. Ma la vera sorpresa arriva dopo. Il concorrente si definisce 'metallaro' e dice: "Questa sera porto due grandi classici rifatti a modo mio". Tra i giudici qualcuno è interdetto. Manuel Agnelli commenta: "Mi fa già paura", mentre Achille Lauro propone di ascoltare l'esibizione senza sapere altro. Solo quando Vinci inizia a cantare giudici e pubblico scoprono quali sono i due classici in questione: la musica di 'It's My Life' dei Bon Jovi si presta al testo di 'Il coccodrillo come fa'. Il risultato è una hit indimenticabile che fa ballare tutti, in particolare Jake La Furia e Paola Iezzi che si scatenano sulle sedie e cantano insieme al concorrente. "La canta benissimo", commenta Manuel Agnelli. —[email protected] (Web Info)

