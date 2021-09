Scuole: A Napoli la “Compagnia dei figliuoli” presenta il protocollo “ScuolaSicura: Zero Virus” a Il Nuovo Bianchi e all’Istituto Scuole Pie Napoletane

Garantire ai bambini e alle famiglie i massimi standard oggi utilizzati nel mondo per la lotta al Covid: nasce con questo obiettivo il protocollo “ScuolaSicura: Zero Virus” lanciato a Napoli da “Compagnia dei figliuoli” per Il Nuovo Bianchi e all’Istituto Scuole Pie Napoletane. Le due scuole dell’infanzia e primarie, rilanciate da Compagnia dei figliuoli, adotteranno infatti oltre al protocollo indicato dal Governo, la richiesta del Green Pass per tutto il personale e tutti i fornitori e i familiari dei bambini che accederanno alla scuola e in via prudenziale il divieto di accesso alla scuola per personale e studenti che abbiano superato i 37 gradi, e non i 37 e 5 previsti dalle normative.

Le aule saranno disinfettate a fine di ogni attività e almeno tre volte durante il giorno con il trattamento delle superfici con innovativi materiali, detergenti e disinfettanti nanotecnologici, e non, capaci di rendere qualsiasi tipo di superficie antibatterico, idrorepellente e autopulente.

AI bambini all’ingresso della scuola saranno consegnati dispositivi di protezione individuale innovativi come una crema certificata come presidio medico chirurgico che protegge la pelle da batteri, germi e virus. “Il Nuovo Bianchi”, un’icona della scuola a Napoli, punta anche così a garantire la sicurezza dei piccoli studenti e di tutti coloro che quotidianamente vi lavorano.

“Manterremo gli standard più elevati a livello internazionale- dichiara la project manager de La Compagnia dei Figliuoli Ulrica de Georgio- sia con il protocollo ScuolaSicura che poi con tutte le nostre attività per i bambini.

Con orgoglio vogliamo ribadire come nel corso dello scorso anno scolastico non si siano verificati casi di Covid a Il Nuovo Bianchi legati alla presenza dei bambini a scuola.”

La Compagnia dei Figliuoli è l’associazione senza scopo di lucro costituita per rilanciare nel 2018, in collaborazione con la Fondazione Grimaldi, l’attività di istruzione iniziata dall’Istituto Bianchi quando i padri Barnabiti, che per oltre 150 anni avevano portato avanti l’Istituzione educativa, hanno scelto di passare la gestione all’Associazione.