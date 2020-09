Scuola, On. Flora Frate (Gruppo Misto): “Docenti in piazza per chiedere la stabilizzazione. Il TG1 non ne parla”

Condividi

“I docenti sono scesi in piazza per chiedere la stabilizzazione, non la celerità dei concorsi. La realtà è questa e non possono esserci travisamenti soprattutto da parte del servizio pubblico”, lo afferma la deputata del Gruppo Misto Flora Frate.

“L’anno scolastico inizierà con cattedre scoperte e col maggior numero di contratti a tempo determinato. Una situazione al limite del collasso, cui si aggiungono tutte le incertezze della riapertura. Di questo però il TG1 non ne parla”.

“Un episodio grave e preoccupante di vera e propria censura dell’informazione, su cui la Commissione di Vigilanza RAI dovrà fare prontamente chiarezza”, conclude.

loading...