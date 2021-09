Scuola, Nappi (Prima Napoli): l’anno scorso mascherine non obbligatorie in aula? Mi sa che le fake news le diffonde anche l’assessore all’Istruzione della Campania

Condividi

“Il resoconto della riunione che il governatore De Luca ha avuto con i dirigenti scolastici, è stato affidato all’assessore all’Istruzione, Fortini, che nel corso di una diretta Facebook ha parlato della ripartenza del nuovo anno didattico, sottolineando anche l’importanza dell’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale negli istituti. A tal proposito ha detto che lo scorso anno gli studenti non erano obbligati ad indossare le mascherine ai banchi. Una vera e propria balla, visto che la norma era prevista dal Dpcm per gli alunni dai sei anni in su. Tutto ciò dà la cifra dell’approssimazione, dell’incapacità gestionale della Regione pure sul fronte scuola, e del fatto che chi decide le sorti della didattica dei nostri ragazzi, è completamente scollato dalla realtà oltre ad essere per niente informato sulle regole vigenti”. Lo afferma Severino Nappi, consigliere regionale della Lega e coordinatore della lista Prima Napoli.

