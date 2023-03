Scuola, Nappi (Lega): percentuale dispersione da allarme rosso, a galla un’altra bugia di De Luca

Condividi

“A galla un’altra bugia di De Luca, che continua ad autocelebrarsi come paladino della scuola pubblica in Campania. Da allarme rosso i dati sulla dispersione diffusi dall’Ufficio scolastico regionale per il 2022-2023: solo a Napoli in questo periodo hanno lasciato i banchi 1.170 ragazzi. L’inarrestabile fuga dall’istruzione è evidente soprattutto nei quartieri periferici più bisognosi di interventi di welfare, che invece sono inefficaci, insufficienti e spesso del tutto inesistenti. È questa la risposta che Regione e Comune di Napoli danno ai nostri ragazzi, per di più in un periodo così funestato da episodi di devianza giovanile? De Luca, questa volta a chi darà la colpa dell’ennesimo disastro, nel corso della sua diretta Facebook?”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.