Scuola: Nappi (Lega), “Mascherine arma di distrazione di massa”

“Nei momenti cruciali per la Campania, De Luca torna sempre al cabaret. Ma questa volta non ci caschiamo, lo abbiamo capito: l’obbligo delle mascherine all’aperto è l’arma di distrazione di massa anche per il disastro scuola” lo dichiara in una nota Severino Nappi, consigliere della Lega alla Regione Campania.

“Mentre la nostra regione soffre per mancanza di aula, banchi, docenti, assistenti di sostegno e dispositivi di protezione De Luca prova a scaricare su quegli altri campioni del governo e mette in mezzo le mascherine nelle solite dirette a pagamento dei cittadini. Ma la Lega è in regione anche per questo, per svelare i trucchi di questo signore che non ha mai risolto problemi che resteranno fino a quando ci sarà lui”.

