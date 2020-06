Scuola, Nappi (Lega) “Contributi pubblici per monopattini ma nulla su edilizia scolastica”

Condividi

“Si vola su aerei pieni, si viaggia su treni e bus affollati, sulle spiagge si prende il sole gomito a gomito ma alla fine, l’unico posto dove non ci si potrà incontrare sarà la scuola. In Campania, per l’applicazione delle linee guida ministeriali sul distanziamento, sono circa 130mila gli studenti che rischiano di restare fuori dalle aule”.

Lo scrive in una nota Severino Nappi, Lega Campania.

La nostra Regione, dove la dispersione scolastica registra numeri record, non se lo può davvero permettere perchè rischiamo di consegnare migliaia di giovani alla camorra. Avevamo sperato che questi mesi avessero convinto il governo a investire nella scuola pubblica statale, invece sono stati stanziati contributi pubblici per compagnie aeree, per acquistare monopattini e biciclette ma nulla sull’edilizia scolastica. Alla faccia delle priorità” – conclude Nappi.