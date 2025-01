Scuola, iscrizioni per anno 2025-2026 slittano di due settimane

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Slitta la scadenza per l'iscrizione alla scuola statale per il 2025-2026. Il ministero dell'Istruzione e del Merito ha informato infatti che le domande non dovranno più essere inoltrate entro la fine di gennaio 2025, ma ci sarà invece

tempo fino al 10 febbraio per scegliere la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I e di II grado e iscrivere i propri figli.

"Per garantire una più ampia attività di orientamento da parte delle scuole e consentire alle famiglie di poter effettuare una scelta ponderata, è stata rideterminata la finestra temporale per le iscrizioni all'anno scolastico 2025/26: le domande potranno essere inoltrate dalle 8 del 21 gennaio 2025 alle 20 del 10 febbraio 2025", si legge nella nota del ministero. —[email protected] (Web Info)

