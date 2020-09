Scuola: firmato il contratto per i lavori all’Istituto Paolo Colosimo di Napoli. Investiti 483 mila euro.

Condividi

Firmato oggi l’Accordo quadro per l’esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento degli impianti tecnologici dell’edificio scolastico di competenza della Città Metropolitana di Napoli “Paolo Colosimo” di via Santa Teresa degli Scalzi n. 36 Napoli, per un importo stimato di € 483.675,93.

I lavori dovranno essere eseguiti entro 18 mesi.

L’accordo è finanziato con avanzo di amministrazione esercizio 2016‐2017, applicato al bilancio 2018 della Città Metropolitana di Napoli.

“La Città Metropolitana di Napoli – ha affermato il Sindaco Metropolitano Luigi de Magistris – sta garantendo anche in questo difficile momento, con sforzi enormi, funzionalità e sicurezza nelle scuole superiori su tutto il territorio metropolitano.

Abbiamo messo in campo il più grande investimento sull’edilizia scolastica che si sia registrato dal terremoto ad oggi. E questo nonostante i gravi tagli inferti agli enti locali.

Soddisfazione è stata espressa anche dal Vice sindaco Metropolitano e Consigliere Delegato all’Edilizia Scolastica della Città Metropolitana, Domenico Marrazzo. “Grazie all’accordo interveniamo in situazioni che necessitano di azioni urgenti e di messa in sicurezza. Anche in questa occasione stiamo dando risposte concrete alle esigenze del territorio per garantire anche in questo difficile momento le migliori strutture possibili ai nostri ragazzi”.

