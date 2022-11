Scuola ed emozioni: l’IC Gigante Neghelli di Napoli promuove la didattica della gentilezza

Condividi

IL 13 novembre si è celebrata la Giornata Mondiale della #GENTILEZZA e in questa occasione i docenti dell’IC53 Gigante Neghelli di Napoli hanno voluto ricordare a tutti che c’è sempre un buon motivo per essere gentili proponendo agli alunni attività di lettura, scrittura di poesie, realizzazione di caviardage, produzione di cartelloni e giochi di gruppo, sulle tematiche della gentilezza, della gratitudine e della felicità, proprio con lo scopo di realizzare e diffondere pratiche gentili per il bene comune affinché la #gentilezza si possa propagare come le onde di un sasso lanciato in uno stagno, diventando così un’abitudine diffusa.Le diverse attività sono inserite nel percorso per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e di cyberbullismo nella scuola, tematica che sta molto a cuore alla DS prof.ssa Giuseppina Lanzaro. La #gentilezza è agire, perché vivere bene con gli altri significa anche e soprattutto essere gentili con gli altri. In questo giorno particolare bisogna promuovere l’attenzione e il rispetto verso il prossimo, la cortesia dei piccoli gesti, la pazienza, la cura, l’ascolto dei bisogni degli altri senza dimenticare i propri. I ragazzi della II F della SSIG hanno allestito una sorta di panchina (della #gentilezza) dipingendo due sedie di viola che è appunto il colore della #gentilezza ricavato dalla fusione del rosso che simboleggia la concretezza e del blu che simboleggia la profondità, due elementi che caratterizzano la gentilezza. Le sedie sono state posizionate all’ingresso dell’Istituto proprio per ricordare a tutti che c’è sempre un buon motivo per essere gentili.