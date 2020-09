Scuola di Teatro e Cinema ‘Il Pendolo’, open day gratuita il 26 settembre

Condividi

OPEN DAY (GRATUITA EDIMOSTRATIVA)

Sabato 26 Settembre 2020 (ore 15.00),

Palazzo Fazio, via Seminario, 10 (centro storico) CAPUA (CE)

IMPORTANTE

Venire con un documento di identità

e indossando una mascherina personale

N.B. La Scuola “IL PENDOLO” garantisce l’osservanza delle regole sanitaria (igienizzazione delle mani, uso della mascherina personale), il rispetto del distanziamento interpersonale, la sanificazione e la costante igienizzazione degli ambienti ed ogni altra disposizione a salvaguardia della salute dei partecipanti.

La Scuola è promossa dalle Associazioni “Il Colibrì” di Sant’Arpino (CE) e “Capuanova” di Capua (CE), in collaborazione con la S.S.A.M. (Scuola Specialisti Aeronautica Militare) di Caserta, con l’Associazione “CinemaFiction” di Napoli, l’Associazione “30 Allora” di Recale (CE), l’Associazione “Love Matese” e costituisce da anni uno dei più prestigiosi ed affermati progetti d’arte e creatività in ambito regionale e nazionale.

Ha il patrocinio della Regione Campania, della Provincia di Caserta, del Comune di Caserta, del Comune di Capua.

Il prossimo anno accademico (2020 – 2021) sarà il ventennale della scuola. Un traguardo importante e significativo. Anche in virtù di questa ricorrenza Il Pendolo si avvierà ad una svolta fondamentale. Infatti, oltre che consolidato e riconosciuto Ente di Alta Formazione in Teatro e Recitazione, Il Pendolo diventerà anche una vera e propria SCUOLA DI CINEMA E AGENZIA CINEMATOGRAFICA grazie al partneriato con CinemaFiction di Napoli diretta da Armando Ciotola e Antonio Acampora.



“Il Pendolo” rappresenta un polo di alta formazione culturale e professionale, ed ha già avviato al mestiere dell’attore e della regia moltissimi giovani e talenti. La scuola, inoltre, offrirà la possibilità di partecipare Audizioni e Provini in Casting Cinematografici, Televisivi e Teatrali.

Il corpo docente, come è ormai consuetudine, è di primissima qualità e ne fanno parte professionisti altamente qualificati. Per l’anno accademico 2020 – 2021 è così composto:

– Antonio IAVAZZO (Recitazione – Ricerca – Regia)

– Marcella GRANITO (Recitazione – Un Teatro della Guarigione)

– Laura ZACCARIA (Mimo ed Espressione Corporea)

– Adriana FOLLIERI (Pedagogia Vocale)

– Prof. Alfonso AMENDOLA (Dal Teatro d’Avanguardia alla Digital Performance)

– Armando CIOTOLA (Cinema)

– Antonio ACAMPORA (Cinema)

NEL CORSO DELL’ANNO SI TERRA’ UNO STAGE DI LIVELLO INTERNAZIONALE:

– APRILE 2021 (17 – 18): “Sulle Molteplici Forme del Tarantismo” condotto da Tullia CONTE e Mattia DOTO

MANIFESTO POETICO

La Scuola di Teatro e Recitazione “IL PENDOLO” nasce come progetto d’Arte e Creatività e dal desiderio di vedere in parte realizzato un nostro antico sogno: coniugare un autentico spirito di ricerca umanistica ed artistica con i nuovi impulsi della tecnica e della tecnologia, senza falsi ed ancorchè inutili apriorismi o presunti primati dell’uno sugli altri. L’intento è quello di creare connessioni di pensieri. In sintesi, come affermava Leo De Berardinis: “…Un luogo per fare teatro, uno spazio per lavorare, per contaminarsi con danzatori, musicisti, matematici, fisici, poeti, filosofi…”. E questo a vari livelli di età e di energia, in quanto la creatività e l’ispirazione non hanno cronologia ed ogni tempo ed ogni età hanno la propria fonte e i propri versamenti poetici, artistici, culturali. Citando ancora De Berardinis: “…Non si può bluffare se c’è una civiltà teatrale, ed il teatro è una grande forza civile; il teatro toglie la vigliaccheria del vivere, toglie la paura del diverso, dell’altro, dell’ignoto, della vita, della morte…”. Questo percorso lo concepiamo, dunque, come un viaggio di evoluzione e crescita non solo artistica, ma anche spirituale, personale e collettiva: niente a che vedere, però, con lo spontaneismo e con presunte gratuità espressive: il lavoro che ci attende sarà rigorosissimo e impegnativo. Ma la strada maestra sarà costituita dal Sogno, dall’Intuizione, dalle Visioni, dall’Epochè, per provare, insieme, ad arrestare il flusso dei pensieri e tentare, consapevolmente, di sperimentare la Bellezza, meravigliarsene e poi provarne una immensa nostalgia (Antonio Iavazzo).

