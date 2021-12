Scuola. Citta’ Metropolitana, il sindaco Manfredi autorizza lavori per oltre 2,5 milioni di euro

Condividi

Il Sindaco Metropolitano Gaetano Manfredi, ha approvato stamane ulteriori finanziamenti per lavori straordinari e di messa in sicurezza per 4 istituti scolastici. L’importo complessivo dei lavori è di oltre 2,5 Milioni di euro.

I lavori riguarderanno gli Istituti: “ITN DUCA DEGLI ABRUZZI” Napoli , IPAM “C. COLOMBO” Torre del Greco; I.M. VIRGILIO Pozzuoli; I.I.S. CARLO LEVI Portici.

In particolare i lavori prevedono l’eliminazione di infiltrazioni grazie all’impermeabilizzazione delle coperture, nonché il rifacimento di bagni, sostituzioni di infissi, la messa in sicurezza di tutti i locali e degli impianti.

Per IPAM Colombo di Portici è previsto anche il rifacimento delle facciate esterne dell’edificio.

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO DELL’ ISTITUTO “ITN DUCA DEGLI ABRUZZI” IN NAPOLI , VIA POZZUOLI 5

Lavori previsti:

Sostituzione di tutti gli infissi esterni dell’ edificio scuola con scossalina/gocciolatoio secondo le esigenze necessarie ai fini di evitare che l’acqua si infiltri negli infissi;

– Sostituzione delle porte REI scala centrale interna;

– Il rifacimento della membrana impermeabile di una parte del terrazzo di

copertura;

– Il rifacimento del cornicione, revisione dei paramenti delle facciate e la

tinteggiature delle facciate;

– Il rifacimento della pavimentazione della rampa d’accesso e di una parte

dell’ingresso;

– Il Rifacimento del laboratorio e deposito Barche e nuovo cancello lato mare

l’importo complessivo dei lavori è pari a € 600.000,00

LAVORI DI MANUTENBZIONE STRAORDINARIA IPAM “C. COLOMBO” C.so Garibaldi n. 5 – Torre del Greco (NA)

Lavori previsti:

Risanamento facciate esterne

Ingresso scuola

Risanamento facciate esterne

Bonifica amianto

Impermeabilizzazione delle coperture

Rifacimento bagni

Sostituzioni infissi esterni ed avvolgibili

Lavori cortile

Lavori edili vari

L’importo complessivo dei lavori è pari ad € 995.000,00

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Istituto: I.M. VIRGILIO Via Vecchia San Gennaro 106 – Pozzuoli (NA)

Lavori previsti:

RIQUALIFICAZIONE PIANO INTERRATO:

1.1. risanamento degli elementi strutturali in cls armato ammalorati;

1.2. realizzazione di aperture di areazione (bocche di lupo);

1.3. realizzazione di tramezzi e porte di compartimentazione;

1.4. realizzazione di una pavimentazione industriale;

1.5. realizzazione di intonaco su rete ai soffitti;

1.6. adeguamento delle tubazioni d scarico e adduzione acqua;

1.7. adeguamento impianto di illuminazione;

1.8. adeguamento scala di accesso;

2. MANUTEZIONE AMBIENTI INTERNI:

2.1. ripristino intonaci e finiture ammalorate;

2.2. ripristino pavimentazione ammalorate;

2.3. realizzazione di giunti verticali su pareti esistenti;

3. MANUTENZIONI DELLE FACCIATE ESTERNE:

3.1. parziale adeguamento e sostituzione degli infissi esterni (incluse eventuali cancellate);

3.2. installazione di un giunto verticale;

4. MANUTEZIONE COPERTURE:

4.1. rifacimento impermeabilizzazione copertura corpo di collegamento palestra;

4.2. realizzazione di scala alla marinara per l’accesso alla copertura piano 3°;

4.3. parziale adeguamento e sostituzione delle pluviali;

Inoltre sono previsti i seguenti lavori aggiuntivi, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016:

5. LAVORI AGGIUNTIVI:

5.1. riqualificazione impermeabilizzazione/pavimentazione superiore corpo palestra;

5.2. sostituzione porte aule/laboratori e wc;

5.3. sostituzione parziale porte tagliafuoco;

5.4. installazione dispositivi fermaporta elettromagnetici;

5.5. adeguamento dispositivi di segnalazione e gestione incendio;

5.6. adeguamento dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche (Gabbia Faraday)

L’importo complessivo dei lavori è pari ad € 480.000,00

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO I.I.S. CARLO LEVI PORTICI, VIA DE NITTIS

Lavori previsti:

riqualifica dei prospetti dell’edificio scolastico con la riparazione degli elementi ad esso afferenti,

rifacimento degli intonaci deteriorati, messa in sicurezza di cornicioni e aggetti;

rifacimento delle opere di protezione dagli agenti atmosferici e delle superfici di copertura;

L’importo complessivo dei lavori è pari ad € 500.000,00