(Adnkronos) – Sul caso della scuola di Pioltello che ha previsto un giorno di chiusura per la fine del Ramadan interviene l'Ufficio scolastico regionale della Lombardia. E lo fa dopo l'ispezione che avrebbe riscontrato "talune irregolarità della delibera assunta dal consiglio d’istituto" invitando pertanto il dirigente scolastico a valutare se disapplicare la delibera e il consiglio d'istituto a valutare la possibilità dell'annullamento. "In relazione al caso dell’Istituto Iqbal Masih di Pioltello, che ha deciso di sospendere l'attività didattica il 10 aprile, sulla base delle risultanze dell’accertamento ispettivo disposto dall’Usr per la Lombardia, sono state evidenziate talune irregolarità della delibera assunta dal consiglio d’istituto", si legge nella nota dell'Ufficio scolastico regionale lombardo. "Il direttore generale dello stesso ufficio ha pertanto invitato il dirigente scolastico, nella sua qualità di garante della legittimità dell’azione amministrativa della scuola, a valutare la disapplicazione della delibera – spiega la nota – e la possibilità dell’annullamento in autotutela da parte dello stesso Consiglio d’istituto, al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni in materia". —[email protected] (Web Info)

