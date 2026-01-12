Scuola, al via le iscrizioni per il nuovo anno

0 minuto di lettura

Da domani 13 gennaio al 14 febbraio 2026 saranno aperte le iscrizioni alle prime classi per l’anno scolastico 2026/2027. Le domande per il I e il II ciclo di istruzione potranno essere presentate online, attraverso la piattaforma Unica. Si parte alle 8 del 13 gennaio e si chiude alle 20 del 14 febbraio. Restano invece cartacee le domande di iscrizione alla scuola dell’infanzia e in alcune realtà autonome.

