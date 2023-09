SCUOLA, ADINOLFI (FI): “L’APPRENDIMENTO E LA LETTURA GUIDANO IL FUTURO DEI GIOVANI”

Condividi

L’inizio del nuovo anno scolastico offre un ulteriore spunto di riflessione sull’importanza dell’educazione e della promozione della lettura nelle vite dei nostri giovani. Investire in tali programmi può contribuire non solo a creare una cultura della lettura, ma anche a sviluppare il gusto per i libri fin da quando sono piccoli. Con questo desidero augurare a tutti gli studenti un ritorno a scuola pieno di scoperte e opportunità di apprendimento”. Con il ritorno tra i banchi degli studenti in Campania, l’eurodeputata di Forza Italia e membro della commissione per la Cultura e l’Istruzione, Isabella Adinolfi, pone nuovamente l’accento sull’importanza di investire in programmi educativi e culturali che incoraggino la lettura e l’alfabetizzazione sin dall’infanzia.

Il ritorno a scuola coincide con la sessione plenaria del Parlamento Europeo, dall’11 al 14 settembre, durante la quale si discuterà anche del futuro del settore dei libri in Europa. “Già a luglio, nella relazione fortemente sostenuta dal PPE, abbiamo sottolineato la necessità di rivoluzionare il settore culturale e creativo in Europa – aggiunge l’eurodeputata campana – Abbiamo proposto diverse iniziative, con un focus particolare sulla promozione della lettura tra i giovani attraverso programmi specifici, la riduzione dell’IVA sui libri e la creazione di buoni culturali. L’obiettivo è rendere la lettura accessibile a tutti, inclusi coloro che utilizzano formati dedicati alle persone con disabilità, senza creare disparità”.

L’eurodeputata e vice coordinatrice regionale di Forza Italia conclude la nota con un augurio per tutti gli studenti: “Vi invito a cogliere ogni momento di apprendimento come un’opportunità per crescere, scoprire e arricchire le vostre menti. E la lettura è uno strumento potentissimi per aprire le porte della conoscenza”.