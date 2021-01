“Scugnizzeria” tra Scampia e Melito per avvicinare i giovani alla cultura

La Scugnizzeria, sognare il sogno impossibile. Così riporta l’insegna della libreria situata nell’area nord di Napoli, tra il quartiere Scampia e il comune di Melito. Nata con l’obiettivo di fornire opportunità di crescita culturale ed emancipazione ai giovani che vivono una realtà di emarginazione sociale in un’ area molto problematica della città di Napoli.

Un’iniziativa particolarmente apprezzata dal prefetto Marco Valentini che ieri ha visitato i locali dell’attività per incontrare il proprietario Rosario Esposito La Rossa, scrittore ed editore.

Attraverso le attività della Scugnizzeria, che spaziano dalla vendita di libri di case editrici indipendenti, ai corsi di teatro, cinema, scrittura creativa, editoria e fotografia, ai laboratori artigianali, vengono infatti proposti ai ragazzi e alla comunità locale modelli culturali alternativi. “I nostri pusher non aspettano altro che vendere la prossima dose di creatività, orgogliosamente Made in Scampia”, si legge sul profilo Facebook della libreria. Ed ancora, un centro di formazione per giovani del territorio con wifi gratuito, postazioni pc, teli chroma key per registrare Made in Scampia News – Il Tg delle Belle Notizie, un’area insonorizzata per registrare audiolibri e i podcast di Radio Scugnizzi.

Nel corso dell’incontro il prefetto ha sottolineato l’importante ruolo svolto da realtà come la “Scugnizzeria” nelle periferie urbane, specie in quelle dove è forte la presenza del crimine organizzato e dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Pieno supporto, quindi, ad iniziative che coniughino l’impegno delle istituzioni e quello di privati e associazioni nella finalità di offrire nuovi orizzonti culturali ai giovani e alle fasce della popolazione disagiate, contribuendo alla diffusione della cultura come veicolo di promozione e trasmissione dei valori della legalità.