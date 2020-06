“Scrivimi” di Seconda Carta inaugura la collana Belle Èpoque

Condividi

Novità in casa Segreti in giallo Edizioni con la nascita di una nuova esperienza editoriale

Grande novità in casa Segreti in giallo Edizioni. Nasce ufficialmente “Belle Èpoque”, una sezione ispirata al periodo storico della “Epoca Bella”.

Questo quanto dichiarato da Rosa Caruso e Maria Grazia Porceddu, direttrici editoriali: “Con il romanzo ‘Scrivimi _ Lettere d’amore’ di Seconda Carta, in uscita giovedì 18 giugno, inauguriamo ufficialmente questa nuova collana che abbiamo voluto fosse ispirata a un periodo storico affascinante.

Seconda Carta è dotata di una rara sensibilità letteraria e di una scrittura delicata. E non potevamo scegliere migliore autrice per dare avvio a questo nuovo percorso editoriale. Ha all’attivo diverse e pregevoli pubblicazioni e questa sua raccolta epistolare è memorabile nello schiudere al lettore l’immenso universo emotivo femminile. Grazia ed eleganza sono caratteristiche che esaltano la sua scrittura avvolgente e ricca di suggestioni. Con lei presentiamo ai nostri lettori una collana nuova, dedicata a quelle forme di scrittura purtroppo considerate obsolete, ma che hanno impreziosito la letteratura del passato e ci apprestiamo a far rivivere, in chiave moderna, nel presente. Le donne sono assolute protagoniste, in un corollario di personaggi reali e immaginari appartenenti al diciannovesimo e ventesimo secolo”.

Il romanzo di Seconda Carta è un epistolario reale e immaginario. Una raccolta di lettere che condurrà il lettore nel cuore delle vicende di alcuni tra i personaggi femminili più amati di sempre. Al suo interno si leggerà della corrispondenza appassionata tra l’imperatrice Giuseppina e Napoleone; di quella tormentata tra lady Caroline Ponsonby Lamb e lord Byron; della dolce passione tra la nobildonna Alessandra Benucci e Ludovico Ariosto. E ancora, da scoprire, le epistole scritte da Emily Dickinson e quelle di donne nate dalla penna ispirata dell’autrice. Un viaggio in un tempo lontano dove la carta assorbiva sentimenti e storie, drammi e rivelazioni. Un tempo lontano che rivive in una moderna rivalutazione del romanzo epistolare.

Il romanzo sarà disponibile su tutte le piattaforme online e nelle librerie italiane (su richiesta).

La collana Belle Èpoque accoglie romanzi ambientati tra la fine dell’Ottocento e il Novecento; epistolari e diari, sia ambientati in epoche passate che contemporanee.

Una novità che arricchisce le proposte di lettura della casa editrice campana.

Sinossi

La collezione d’amore “Scrivimi” raccoglie le lettere immaginarie e reali di scrittrici britanniche del diciannovesimo e ventesimo secolo: sono di Lady Caroline Lamb e di Lady Charlotte Bertie Guest; dell’Imperatrice Giuseppina di Beauharnais nata nella colonia francese della Martinica, prima moglie di Napoleone Bonaparte; della Nobildonna ferrarese Alessandra Benucci a Ludovico Ariosto, scrittore di fama del Rinascimento da lei sposato in seconde nozze; della straordinaria e geniale poetessa americana Emily Dickinson; di Lady Eugenia Victoria di Kent e dell’irlandese Lady Charlotte Shelley, personaggi unici e originali, frutto della fantasia. Nella raccolta amorosa emergono prorompenti i sentimenti, le passioni, l’eros, i tormenti e le ansie dell’universo affettivo femminile, dei palpiti del cuore delle donne.

Biografia

Seconda Carta, insegnante ed autrice, è nata ad Arbatax di Tortolì, dove vive e lavora.

Ha pubblicato diversi testi poetici e di narrativa, eccone i titoli:

“Sono canto di libertà”, anno 2010;

“La dignità e l’audacia delle donne”, anno 2017;

“Orrosas in is manus”, anno 2012, testo monolingue in sardo;

“Profumo di lcnussa e ballate di donne”, audiolibro poetico, anno 2013;

Ha pubblicato a fine 2014 un saggio antropologico dal titolo “Belle come il sole” (editore Amico libro), dedicato al lavoro femminile nella coltivazione e produzione del tabacco a Tortolì.

Ha partecipato a diversi concorsi letterari, alcune sue poesie e racconti brevi sono stati scelti per varie antologie.

Ha preso parte nel 2015, al concorso OLbiapulsespazioarte, classificandosi seconda tra 250 partecipanti con la poesia “Le mani delle Donne”, entrata a far parte del catalogo dell’artista Gisella Mura e abbinata al suo quadro “Namaste”.

Ha dedicato le “Poesie cucite” all’artista internazionale Maria Lai; altre come “Poesie pergamena” olografe su carta sono state esposte alla mostra “Arte e Cultura” presso Portu Frailis.

È stata selezionata dalla prestigiosa Biblioteca Gramsciana per la poesia “Su bisu de Antoni” “ll sogno di Antonio” bilingue sardo e italiano, dedicata all’intellettuale e politico Antonio Gramsci.

È stata indicata e premiata “Ogliastrina dell’anno 2013” per l’impegno volto alla valorizzazione e alla diffusione della cultura da una nota agenzia di moda.

È stata inserita una sua analisi, nel libro “Al di là della destra e della sinistra”, curato da Roberto Guerra per La Carmelina edizioni, Ferrara. Nel 2015 invitata al “Marzo delle Donne” del Comune di Fisa, ha presentato “Belle come il Sole”, saggio storico-antropologico, presso l’Associazione Culturale Grazia Deledda. Nell’aprile del 2016 è tra le sei finaliste del Contest Letterario lnternazionale “Radici, impulso e rivoluzione” indetto dall’Associazione Culturale “Meris in domu”, con una short comedy.

Nel luglio del 2016 ha pubblicato il romanzo “ll vescovo rivoluzionario”, che è stato presentato in molte cittadine dell’isola e scelto come testo di lettura dai docenti delle scuole medie del territorio.

Sono di recente pubblicazione i romanzi “Un Tè con Agatha” e “Natale a Castlerock” anno 2019, “La Fata Maliarda” del 2020, tutti a cura della casa editrice Literary Romance. Si aggiunge la silloge poetica “lndimenticabili” pubblicata in self nel 2019.

Tutti i romanzi e le raccolte poetiche dell’autrice sono prettamente rivolti all’universo femminile.

«Scrivo di donne che hanno l’audacia di combattere, resistere, che non hanno paura, che amano appassionate. Che pagano personalmente il conto alla vita. Le donne hanno miniere di risorse inesauribili. ln versi o in prosa, vivono nei miei testi».

Scheda

Titolo: Scrivimi. Lettere d’amore

Autore: Seconda Carta

Editore: PubMe

Collana: Belle Époque

Genere: Epistolare

Pagine: 215

Uscita: 18 giugno 2020

Cartaceo: € 12,00 Ebook: € 2,99