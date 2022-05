Scrivenno Magnanno al Salone Dieta Mediterranea di Paestum

Il 27 maggio alle ore 20,30 al Salone della Dieta Mediterranea che si terrà dal 26 al 29 maggio all’ex tabacchificio di Capaccio Paestum (Sa) si terrà la presentazione del libro edito da Edizioni MEA e scritto da Nausica Ronca e Tonino Scala “Scrivenno Magnanno”.

Sinossi:

Quando una chef incontra uno scrittore, i due non possono che iniziare a scrivere mangiando. Nasce così “Scrivenno magnanno” da un incontro che si trasforma in un viaggio, un gran bel viaggio nella storia, nelle leggende, nella cultura enogastronomica di piatti semplici, ma ricchi, della tradizione campana. Una miscellanea di aneddoti pregni di colori, di tinte sfumate, di calore, un gioco di richiami e rimandi suggestivi ad un passato che vive nel presente. “Scrivenno magnanno”, con ironia, vi accompagnerà in un affascinante itinerario gastronomico svelando le prospettive del tempo, rievocando immagini e profumi di luoghi e persone. Piccole e grandi storie che son la storia, non solo culinaria, della Campania.