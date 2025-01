Scritte contro Giorgia Meloni, denunciato insegnante a Bolzano

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Sarebbe l'autore di alcune scritte presenti su un quadro elettrico dell’illuminazione pubblica, una delle quali in inglese offensiva nei confronti della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Per questo motivo un uomo, insegnante in un istituto della provincia di Bolzano, è stato denunciato dai carabinieri di Bolzano dopo essere stato trovato con un taser, uno spray al peperoncino, un’asta telescopica con impugnatura, un coltello a serramanico, 2 kubotan e diversi pennarelli indelebili. Quando lunedì sera è stato bloccato dalla pattuglia, fallito il tentativo di fuggire, ha tentato di giustificarsi riferendo di voler cancellare quanto scritto. Denunciato, deve rispondere di deturpamento e imbrattamento di cose altrui, detenzione e porto abusivo di armi, porto di armi od oggetti atti ad offendere. —[email protected] (Web Info)

