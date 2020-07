Scritte anti Salvini, Nappi (Lega)”Chi ha paura della democrazia prova a intimorire, non ci riuscirà”

“Chi ha paura del cambiamento e della democrazia, prova a intimorire la Lega. Sia certo che non ci riuscirà. Solidarietà a Matteo Salvini per le scritte anonime e odiose comparse oggi a Santa Maria Capua Vetere”.

Lo scrive su twitter Severino Nappi, Lega Campania.

