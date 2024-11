“Scouting Naples”. Visita guidata tra le opere di Claudio D’Avascio e Cosimo D’Auria

1 minuto di lettura

Condividi

Mostra dell’associazione Urteatro per la programmazione

di arte contemporanea 2024 del Comune di Napoli

Venerdì 29 novembre 2024, ore 18:30

Centro di cultura e animazione Arci Movie “Giorgio Mancini”

Via Purgatorio 10, Napoli

Ingresso gratuito

Una speciale visita guidata per esplorare luoghi e vissuti di Napoli poco conosciuti e per guardare con occhi diversi la città. L’occasione avviene con “Scouting Naples”, la mostra realizzata dall’associazione Urteatro, promossa e finanziata dal Comune di Napoli nell’ambito della programmazione di arte contemporanea 2024, ospitata nel Centro di cultura e animazione Arci Movie “Giorgio Mancini” di Ponticelli, nella zona orientale di Napoli. Appuntamento per venerdì 29 novembre alle ore 18:30 con la partecipazione degli artisti e di altri protagonisti del mondo della cultura.

Il progetto espositivo si svolge in collaborazione con Arci Movie, che ha messo a disposizione la sede di via Purgatorio 10. Per l’occasione l’antica masseria seicentesca accoglie immagini fotografiche e video di happening che catturano spazi e momenti diversi di Napoli grazie alle installazioni del filmmaker, fotografo e videoartista Claudio D’Avascio e a quelle del dronista e fotografo Cosimo D’Auria.

Alla visita guidata e all’happening del 29 novembre – a ingresso gratuito senza prenotazione – sarà presente Sandro Fucito, presidente della VI Municipalità del Comune di Napoli. Interverranno il drammaturgo Gianmaria Cervo, il performer Giuseppe Di Taranto, gli attori Noemi Francesca e Riccardo Festa, gli artisti Claudio D’Avascio e Cosimo D’Auria. Saranno alcuni dei protagonisti delle fotografie esposte a raccontare al pubblico la mostra insieme con la speciale guida della scultura/puppet 3D realizzata appositamente per l’occasione.

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.