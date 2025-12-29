Scontro tra un furgone e due auto sulla Ss 106, un morto e tre feriti

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Un altro tragico incidente sulla Ss 106 Jonica nel Catanzarese. Per cause da accertare, un furgone e due auto, tra cui una Jeep Compass e una Toyota Yaris, si sono scontrate all’altezza del Comune di Belcastro. Nell’impatto, il conducente della Toyota Yaris ha perso la vita a causa delle gravi lesioni riportate. La vittima, Pietro Fontana, originario di Mesoraca, nel Crotonese, aveva 33 anni.

Altre tre persone sono rimaste ferite, di cui due in modo grave, e affidate alle cure del 118 per il successivo trasporto in ospedale. Sul posto anche carabinieri, personale Anas e i vigili del fuoco del Comando di Catanzaro. Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire la dinamica. Il traffico è provvisoriamente bloccato nel tratto della Ss 106 interessato dall’incidente al fine di consentire le operazioni di soccorso.

