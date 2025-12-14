14 Dicembre 2025

Cronaca

Scontro fra tre auto sull’A4 a Verona, morta una 61enne

(Adnkronos) – Una donna di 61 anni è morta in un incidente avvenuto alle 15.45 sull’A4 al km 2.81 direzione ovest a Verona. Nello scontro, che ha visto coinvolte tre auto, si registrano anche due feriti. Sul posto, insieme ai sanitari del 118, anche i vigili del fuoco.  

cronaca

