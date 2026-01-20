20 Gennaio 2026

Scontri tifosi Fiorentina-Roma, Viminale: “Stop trasferte fino a fine stagione”

(Adnkronos) – A quanto apprende l’Adnkronos, il ministero dell’Interno ha disposto uno stop alle trasferte dei tifosi di Roma e Fiorentina fino al termine della stagione calcistica. Nel provvedimento si fa riferimento ai gravi precedenti in Italia e all’estero delle due tifoserie, cui peraltro non ha mai fatto seguito l’adozione di clausole di non gradimento verso i singoli tifosi responsabili di violenze.  

