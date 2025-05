Scivola da pendio per 200 metri, morto 54enne in Trentino

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Un uomo di 54 anni di Tre Ville (Trento), è morto questa mattina presto sul monte Iron, a Ragoli. L'uomo si trovava in località Faedolo, a una quota di circa 1.600 metri, per costruire un capanno da caccia insieme ad altre persone, quando ha perso l'equilibrio ed è precipitato per circa 8 metri da un salto di roccia, per poi ruzzolare per circa 200 metri lungo un pendio ripido. La chiamata al numero unico per le emergenze 112 è arrivata intorno alle 9 dalle persone che erano con lui, che lo hanno raggiunto trovandolo incosciente. La Centrale Unica di Emergenza ha chiesto l'intervento dell'elicottero e della stazione Giudicarie esteriori del Soccorso Alpino e Speleologico. Sul posto anche il Soccorso alpino della Guardia di finanza di Tione e i Vigili del fuoco volontari di Ragoli. L'equipe sanitaria dell'elisoccorso ha provato a rianimare l'uomo ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Dopo la dichiarazione del decesso da parte del medico e ottenuto il nullaosta delle autorità, la salma è stata recuperata a bordo dell'elicottero e trasferita a valle. Le due persone che erano con la vittima sono state accompagnate a valle dagli operatori. —[email protected] (Web Info)

