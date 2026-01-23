Scisciano, omicidio Colalongo ripreso dalle telecamere

2 minuto di lettura

Condividi

Otto fermi per l’omicidio di Ottavio Colalongo: l’esecuzione ripresa dalle telecamere, il delitto al centro degli equilibri criminali nel Nolano.

Scisciano (Napoli) — Un’esecuzione rapida, in pieno giorno, consumata lungo una strada del centro e fissata dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza. È il 17 dicembre quando Ottavio Colalongo, 48 anni, viene ucciso mentre è in sella al suo scooter in via Garibaldi. Un agguato che, secondo gli inquirenti, si inserisce nel più ampio contesto di una faida tra gruppi camorristici per il controllo del territorio tra Scisciano, Marigliano e San Vitaliano.

A oltre un mese dai fatti, la Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli ha disposto otto provvedimenti di fermo, eseguiti dai Carabinieri del Gruppo di Castello di Cisterna. Le accuse sono di omicidio aggravato dalle modalità e dalle finalità mafiose. Gli indagati, a vario titolo, avrebbero preso parte alla pianificazione e all’esecuzione dell’agguato, su indicazione di vertici criminali già detenuti.

Secondo la ricostruzione investigativa, due uomini a bordo di una moto avrebbero affiancato la vittima, aprendo il fuoco e dandosi poi alla fuga. Un frame del sistema di videosorveglianza mostra la fase finale dell’azione: Colalongo a terra, lo scooter rovesciato sull’asfalto, i sicari che si allontanano rapidamente. Quelle immagini, insieme alle intercettazioni e alle dichiarazioni raccolte, hanno costituito uno degli elementi centrali dell’indagine.

Gli investigatori collocano il delitto nel conflitto tra schieramenti contrapposti, con alleanze e rivalità che negli ultimi mesi avrebbero ridisegnato gli equilibri criminali dell’area nolana. Colalongo, secondo l’accusa, sarebbe stato ritenuto vicino a uno dei gruppi coinvolti nella contesa, diventando così un obiettivo strategico.

I fermi sono stati eseguiti tra le province di Napoli e Avellino. Le indagini proseguono per chiarire ulteriori responsabilità e per ricostruire l’intera catena decisionale che ha portato all’omicidio, mentre le immagini dell’agguato restano il simbolo di una violenza che torna a colpire in modo plateale, nel cuore di un centro abitato.

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.