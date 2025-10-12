Scisciano, nessuna incompatibilità per il sindaco Ambrosino

3 minuto di lettura

Ambrosino: “Mantengo l’impegno a proseguire il mandato con lealtà e rispetto delle regole, nell’interesse della comunità”.

Il recente chiarimento fornito dal Ministero dell’Interno ha posto fine a una lunga fase di incertezze e conflitti politici a Scisciano. Il sindaco, Ambrosino, ha infatti ricevuto l’assoluzione da ogni forma di incompatibilità, un esito che garantisce continuità e stabilità all’amministrazione comunale, sentimenti che Ambrosino ha ribadito durante la sua dichiarazione: “Mantengo l’impegno a proseguire il mandato con lealtà e rispetto delle regole, nell’interesse della comunità”.

Queste parole segnano un passo importante nella direzione del dialogo politico e della collaborazione tra i diversi schieramenti. L’impegno per la trasparenza e il rispetto delle norme, evidenziato dal primo cittadino, è fondamentale in un contesto in cui la fiducia dei cittadini nelle istituzioni deve essere costantemente alimentata. La questione dell’incompatibilità si era trascinata a lungo, creando tensioni all’interno del consiglio comunale e riducendo l’efficacia di un’azione amministrativa già segnata da difficoltà.

L’ultimo consiglio comunale, che si era riunito regolarmente, è emblema di questa realtà complessa. La seduta è stata interrotta a causa dell’allontanamento della minoranza, così come della consigliera di maggioranza Rosalia Esposito. Il loro gesto, volto a manifestare dissenso verso una proposta di delibera, ha evidenziato le frizioni interne e ha posto una seria interrogativo sulla capacità di condurre un confronto costruttivo. Nonostante ciò, come ha sottolineato Ambrosino, la maggioranza ha deciso di non forzare la mano, dimostrando così la volontà di rispettare le dinamiche democratiche. Questo approccio, pur essendo frutto di una situazione di conflitto, rappresenta un tentativo significativo di riportare il dibattito politico su binari più sereni e produttivi.

In questo contesto, appare cruciale il richiamo alla trasparenza e al rispetto delle regole, valori che nel corso degli anni hanno subito una progressiva erosione in molte realtà locali italiane. Un’amministrazione pubblica che si fonda su tali principi non solo deve garantire l’osservanza delle normative vigenti, ma deve anche porsi come modello di comportamento etico nei confronti dei cittadini. Questo è particolarmente importante in un periodo in cui la sfiducia nella classe politica, al centro delle cronache nazionali.

Ambrosino ha dunque aperto una nuova fase, caratterizzata dalla volontà di superare le divisioni e promuovere un dialogo costruttivo tra le forze politiche. “Vogliamo lavorare insieme per il bene della comunità”, ha affermato, sottolineando la necessità di abbandonare le polemiche strumentali per concentrarsi su questioni di interesse collettivo. Questa apertura è fondamentale, perché consente di costruire un clima di collaborazione, dove le diverse idee possano emergere e contribuire all’elaborazione di politiche pubbliche più efficaci.

Tuttavia, per realizzare veramente questo obiettivo, è necessario che tutte le parti coinvolte dimostrino un atteggiamento propositivo e disponibile al confronto. La politica locale non può e non deve essere ridotta a meri scontri elettorali; piuttosto, deve aspirare a diventare uno strumento per la risoluzione dei problemi quotidiani dei cittadini. Le scelte amministrative, sebbene possano suscitare divergenze, dovrebbero sempre essere orientate verso il miglioramento della qualità della vita nella comunità.

In conclusione, l’assoluzione del sindaco Ambrosino rappresenta un’opportunità per ripristinare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni locali e per rilanciare un’amministrazione basata su valori di trasparenza e rispetto delle regole. La sfida ora è quella di tradurre queste buone intenzioni in azioni concrete, capaci di rigenerare un ambiente politico costruttivo e di rispondere efficacemente ai bisogni della comunità di Scisciano, superando le tensioni passate e guardando a un futuro di collaborazione e sviluppo.

