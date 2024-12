Sciopero treni oggi 9 dicembre 2024, orario e quali sono quelli garantiti

1 minuto di lettura

(Adnkronos) –

Sciopero dei treni oggi lunedì 9 dicembre 2024. A fermarsi è il personale di Trenitalia e Trenitalia Tper dell'Emilia-Romagna dalle 9 alle 16:59. La mobilitazione, si legge sul sito di Trenitalia, "può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. Possibili variazioni anche nelle regioni limitrofe". "I passeggeri che intendono rinunciare al viaggio possono chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero: fino all’ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce; fino alle ore 24:00 del giorno antecedente lo sciopero stesso, per i treni Regionali; in alternativa possono riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, secondo la disponibilità dei posti", si legge ancora. Qualche giorno fa una nuova aggressione a un capotreno da parte di un passeggero senza biglietto si è verificata su un treno regionale in viaggio da Milano a Bologna. Nelle giornate di sciopero Trenitalia assicura servizi minimi di trasporto. I treni che si trovano in viaggio a sciopero iniziato arrivano comunque alla destinazione finale se è raggiungibile entro un'ora dall'inizio dell'agitazione sindacale; trascorso tale periodo, i treni possono fermarsi in stazioni precedenti la destinazione finale. In caso di sciopero nei giorni feriali e festivi, Trenitalia garantisce i treni a lunga percorrenza riportati nella tabella disponibile qui. Nel trasporto regionale sono stati istituiti i servizi essenziali nelle fasce orarie di maggiore frequentazione (dalle ore 06.00 alle ore 09.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00 dei giorni feriali). E' possibile consultare la lista dei treni garantiti nella regione che interessa sul sito di Trenitalia. —[email protected] (Web Info)

