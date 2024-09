Sciopero Rai, oggi stop del personale non giornalistico: saltano alcuni programmi tv

1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Oggi sciopero in Rai e la settimana inizia con tante modifiche sul palinsesto. Si ferma il personale non giornalistico: quadri, impiegati tecnici e operai della Rai che aderiscono ad Slc, Fistel, Uilcom, Ugl e Snater, per l’intera giornata di lunedì 23 settembre. "L’astensione dal lavoro – si legge in una nota sindacale – è stata indetta a sostegno del rinnovo del contratto di lavoro la cui proposta di rinnovo di luglio, siglata fra i sindacati e l’azienda di viale Mazzini, era stata bocciata dalla platea interessata con il 52 per cento dei consensi". I sindacati spiegano che sono "quattro gli obiettivi per cui le lavoratrici e i lavoratori Rai incroceranno le braccia per l’intero turno di lunedì e su tutto il territorio nazionale: riaprire il tavolo di confronto fra sindacati ed azienda su una diversa ipotesi di rinnovo contrattuale; porre all’attenzione delle istituzioni l’urgenza di un progetto di rilancio sia del ruolo che delle finalità di un’azienda che è concessionaria del Servizio Pubblico Radiotelevisivo; bloccare la paventata vendita delle quote di maggioranza di Raiway; garantire risorse certe in grado di assicurare un futuro all'azienda. urgenza di un piano industriale per mission produttiva ed editoriale di Rai". A sostegno della giornata di sciopero, si è tenuto un presidio sotto la sede Rai di viale Mazzini, a Roma, promosso da Slc Cgil e dai suoi rappresentanti aziendali. L’Usigrai, il sindacato delle giornaliste e dei giornalisti della Rai, ha condiviso le preoccupazioni di impiegati, tecnici, operai e quadri dell’azienda in sciopero. Su Rai1 è saltato l'appuntamento con il Tg1 Mattina e al suo posto è andata in onda il live di RaiNews24. Saltata anche la diretta di 'Unomattina' e al suo posto è stato trasmesso 'Diario di Unomattina', con estratti delle precedenti puntate. Non sono andati in onda 'Storie Italiane' con Eleonora Daniele, 'È sempre mezzogiorno' con Antonella Clerici e non andrà in onda 'La vita in diretta'. Su Rai 2 saltano il Tg2 Italia Europa, 'I Fatti Vostri', 'Ore 14', su Rai 3 'Buongiorno Italia' e 'Buongiorno Regione', 'Elisir', 'Agorà' e 'Restart'. —[email protected] (Web Info)

