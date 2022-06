“Scintilla l’anima”, il nuovo singolo di Valentina Caturelli

Biografia

Valentina Caturelli è una giovane artista livornese. Inizia a cantare all’età di 7 anni in un coro di voci bianche per poi proseguire la carriera da solista a 13 anni nella scuola Incanto di Fabio Ceccanti a Livorno. Inizia così a partecipare a concorsi locali e in seguito regionali e nazionali ottenendo ottimi risultati.

Nel 2012 partecipa programma tv di Mondo Channel (canale 190) come ospite.

Nel 2013 inizia un percorso studi in canto moderno alla Wos Academy di Alex Mastromarino. Partecipa ad una produzione di canzoni natalizie “Christmas together” e di canzoni datate nel progetto “Quelli che gli anni ’30” disponibili su tutti i digital store. Nello stesso anno va in scena per la prima volta il musical “I Promessi Sposi” della compagnia livornese Incanto nel quale partecipa come Lucia Mondella; un anno dopo partecipa nel musical “Tobia” di Alex Mastromarino nel ruolo di Sarah.

Nel 2013 e nel 2014 arriva in semifinale al Concorso di Castrocaro.

Nel 2015 entra a fare parte della squadra dei Facchinetti nel programma tv The Voice Of Italy.

Nel 2016 partecipa nel musical “Il piccolo Principe” della compagnia livornese ArteMusical nel ruolo della Rosa e della Volpe. Nel2017 ha proseguito con la stessa compagnia nel ruolo di Lucia nei Promessi Sposi e inizia il suo percorso accademico al Conservatorio Pietro Mascagni di Livorno.

Nel 2018 attiva nel cast di “Cenerentola non è su Facebook” della compagnia l’Accordo di Livorno e nella compagnia della Quinta di Viareggio nel musical” Dante- L’Inferno”.

Nel 2019 crea, insieme ad altri attori Livornesi della compagnia di musical ArteMusical, uno spettacolo di varietà incentrato sulle migliori scene tratte da musical. Nello stesso anno inizia percorso di studio della recitazione approfondito presso Teatro culturale Vertigo di Livorno e partecipa alla prima edizione di “Tali&Quali” su Rai Uno programma condotto da Carlo Conti.

Inizia la collaborazione con il progetto del gruppo Sinergiafollia per nuovi brani inediti.

Nel 2020 prende parte all’opera inedita “Lily”-Commedia in un atto come protagonista di Gianluca Arena e a luglio dello stesso anno pubblica due singoli con i SINERGIAfollia per la Top Records: “Con te l’Africa” e “Ora“.

Nel 2021 a marzo pubblica il singolo “TRUST” e a luglio pubblica “ESTATE ITALIANA“.

"Scintilla l'anima" è il nuovo singolo di Valentina Caturelli per la Top Records disponibile sulle piattaforme digitali dal 24 giugno 2022 e in rotazione radiofonica dal 1° luglio.