Scienze del Turismo, a Caserta nasce la laurea magistrale, la prima in Campania

Semaforo verde del Comitato di Indirizzo con l’assessore regionale al Turismo Casucci, il presidente di Anci Campania e sindaco di Caserta Marino, ed i soprintendenti Capone, Canestrini, La Rocca e Tarasco della direzione generale del Ministero della Cultura.

d’Ippolito: Il nostro Dipartimento investe e scommette sullo sviluppo del comparto turismo nei prossimi 25 anni, attivando la Magistrale ed il Master in gestione turistica.

Primo via libera del Comitato d’indirizzo alla procedura di progettazione e istituzione a Caserta del corso di laurea magistrale in Progettazione e Gestione dei Sistemi Turistici (LM-49).

Nell’aula Liccardo del Dipartimento di Scienze Politiche della Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, nel pomeriggio di martedì, si è tenuta la riunione conclusiva del Comitato presieduto dal direttore Francesco Eriberto d’Ippolito, con la partecipazione, tra gli altri, dell’assessore regionale al Turismo, Felice Casucci; del presidente di Anci Campania e sindaco di Caserta, Carlo Marino; del direttore dei musei archeologici di Calatia, Alife, Maddaloni, Teano e Montesarchio, Antonio Salerno; dei soprintendenti Gabriele Capone (Soprintendenza archivistica e bibliografica della Campania), Luigi La Rocca (Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli), Francesco Canestrini (Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata), e Leo Antonio Tarasco della Direzione generale Musei presso il Ministero dei Beni culturali e del Turismo.

Il dipartimento ha acquisito le ultime osservazioni del Comitato, coordinato dalla docente Laura Lamberti, ed ora procederà alla elaborazione definitiva dell’ordinamento didattico che sarà approvato dal Consiglio di Dipartimento, per poi passare alla valutazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione dell’Unicampania “Vanvitelli”, prima di essere sottoposto all’esame del Consiglio Universitario Nazionale.

“Sarà la prima laurea magistrale in Turismo in Campania, una sfida formativa che lanciamo per offrire ai giovani opportunità di lavoro in un settore, qual è il Turismo, che siamo sicuri sarà trainante per lo sviluppo della Campania e del Sud nei prossimi 25 anni. Abbiamo investito come Dipartimento sia nella magistrale, atteso il successo della nostra laurea triennale negli anni, sia nel Master in programmazione della offerta turistica perché l’obiettivo è creare le giuste competenze per progettare e strutturare sistemi turistici in Terra di Lavoro come in Campania, per poi inserirli nel PNRR così da garantire adeguata formazione professionale ai giovani meridionali e agli operatori turistici del territorio, tramite stage, tirocini, convenzioni con istituzioni, enti ed attori territoriali. Sarà questo il fulcro delle azioni che metteremo in campo per rendere la nostra provincia e la nostra regione pronte ad accogliere i grossi flussi turistici che si prevedono nei prossimi decenni”, ha spiegato il direttore del Dipartimento di Scienze Politiche, d’Ippolito.

“Storia e territorialità, sostenibilità, innovazione, ricettività, sono temi questi che vedono la Regione impegnata quotidianamente per dare forza ad un comparto vitale per l’economia campana. Fattori vincenti in questo processo sono proprio la complessità e la sistemicità della gestione dei flussi e dell’offerta turistica che trovo centrali in questo corso di laurea magistrale, ma che sono previsti anche dalla legge regionale sul Turismo, la n.18 del 2014, che attende ancora di essere concretizzata e messa a sistema sui territori”, ha sottolineato l’assessore regionale Casucci.

“Gli assi portanti e strategici del futuro di questo territorio saranno proprio la visione, la progettazione e la condivisione, fondamentali per rendere Caserta e la sua provincia e l’intera Campania veramente competitiva, con il contributo dei comuni sulla programmazione integrata tra le università, ed i vari dipartimenti, e le comunità locali. Del resto, il protagonismo del dipartimento di Scienze Politiche deve influenzare e contagiare anche Caerta e la Campania per il loro definitivo decollo turistico”, ha spiegato il presidente campano di Anci e primo cittadino del capoluogo, Marino.

Alla riunione sono intervenuti anche Patrizia Giangualano, amministratore di Leonardo; Remo Tagliacozzo, amministratore unico di Zetema; Claudio Bocci, consigliere delegato di Ravello LAB; Antonio Politano, direttore artistico del Festival della Letteratura di Viaggio; Alexander Kats-Nelson, presidente dell’Amalfi Cost festival; Giovanni Bo, presidente sezione turismo, e Giovanni Lavornia, presidente settore Terziario e Servizi, di Confindustria Caserta; Simonetta Giordani, segretario generale dell’associazione Civita; Vincenzo Girfatti, presidente Parco regionale del Matese; Teresa di Bartolomeo, responsabile Comunicazione e sviluppo Coop Culture. Per il dipartimento, invece, erano presenti il vicario Antonio Tisci, la coordinatrice del Comitato Lamberti, ed i docenti Gian Maria Piccinelli, Ida Caracciolo, Alberto Incollingo, Antimo Cesaro, Vincenzo Pepe, Aldo Amirante, Carmine Petteruti, Clara Mariconda, Domenico Giovanni Ruggiero e Gennaro Rotondo.

